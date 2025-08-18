Бивш шеф в Google предупреди: Идва 15-годишна дистопия*!

Бивш директор в Google отправи сериозно предупреждение към света относно близкото ни бъдеще.

Перспективата е ужасяваща, но според Мо Гаудат почти сигурно е, че ще живеем в дистопичен свят по-скоро, отколкото си мислим.

Хората отдавна се тревожат за напредъка на технологиите и за способностите, които те могат да развият – достатъчно е да гледате някой от филмите „Терминатор“ или „Матрицата“.

Гаудат е бил главен търговски директор на Google X – полутайна организация за научноизследователска и развойна дейност, която сега е известна като X Development LLC.

По време на участието си в подкаста The Diary of a CEO, бизнесменът не изказа много положителни прогнози за бъдещето. Говорейки с водещия Стивън Бартлет, той разкри:

„През следващите 12 до 15 години ще навлезем в краткосрочна дистопия. Няма измъкване от това.“

На въпрос какво точно означава това, той обясни, че става дума за „неблагоприятни обстоятелства, които, за съжаление, може да ескалират извън нашия контрол“.

Гаудат дори твърди, че аспекти като „свобода, отговорност, човешка връзка, равенство, икономика, реалност, иновации, бизнес и власт“ могат да бъдат преосмислени и напълно променени. Шокиращо е, че според него това няма нищо общо с изкуствения интелект, въпреки тревогите на обществото относно неговите възможности.

„То се определя от морала на човечеството в ерата на възхода на ИИ“, заяви той.

Гаудат обясни, че ще преодолеем „пика“ на „злоумишлените действия“ с помощта на ИИ и подчерта, че е напълно убеден, че в дългосрочен план ни очаква утопия. Според него обаче трябва да се подготвим за свят, който ще бъде напълно непознат. Той прогнозира, че дистопията ще продължи точно 12 до 15 години, като началото ѝ ще бъде през 2027 г.

„Ще видим ескалиращи признаци още догодина, а през 2027 г. ще последва рязък спад“, каза той и добави:

„Трябва да се замислим дълбоко не върху симптомите, а върху причините, поради които живеем в такъв свят – и това е парите.“

С две думи – време е да се подготвим за най-лошото. Макар че може и да не го усетим особено, защото промените около нас вече са започнали и може би вече сме привикнали към тях.

Източник: GlasNews.bg

*ДИСТОПИЯ в литературен и социологически смисъл: Дистопията в тези контексти описва общества, които са се развили по отрицателен начин, често с наличие на тоталитарен режим, потисничество и ограничаване на свободата на индивида. Примери за дистопични общества могат да бъдат намерени в много литературни произведения и филми, като "1984" на Джордж Оруел и "Прекрасният нов свят" на Олдъс Хъксли.