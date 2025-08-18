  • Instagram
Трагедията: Шокиращи новини за шофьора на автобуса, връхлетян от Виктор

Трагедията: Шокиращи новини за шофьора на автобуса, връхлетян от Виктор
Четирима от пострадалите при тежкия инцидент на бул. „Константин Величков“ остават в болница – сред тях шофьорът и кондукторът на автобуса. Шофьорът е в изключително тежко състояние, предстои операция на кондуктора. Двама от пострадалите са освободени за домашно лечение, съобщава bTV.

Припомняме, че при инцидента един човек - лекар от Сирия, загина на място, а шестима души бяха ранени. От прокуратурата съобщиха, че обвиняемият Виктор Илиев се е движил с между 170 и 200 километра в час. Той е с мярка за неотклонение "задържане под стража".

Лекият автомобил се движи по бул. „Константин Величков“ с бясна скорост. Шофьорът губи контрол над колата, не успява да вземе завоя, минава през трамвайните релси, качва се на бордюра, отнася предпазните парапети и се врязва в автобуса.

Надрусан с райски газ

Шофьорът е на 21 години и е със стаж зад волана 2 седмици. След инцидента автоинструкторът на 21-годишният Виктор обясни, че е имал склонност към високите скорости и опит за волана и преди шофьорските курсове.

Преди фаталния инцидент младежът е употребил и райски газ, а часове преди катастрофата дори е бил проверен от полицейски екипи.

Пътни експерти настояват за спешни мерки за бъдещите кандидат-шофьори. По думите им не са малко случаите с купени книжки.

