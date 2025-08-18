  • Instagram
След сбиване: 51-годишен мъж почина в Кърджалийско

След сбиване: 51-годишен мъж почина в Кърджалийско
Досъдебно производство за убийство е образувано в Районното управление на МВР в Кърджали, съобщи кореспондентът на БТА Валентина Стоева. От там уточняват, че тази нощ в село Бойно между двама местни жители на 51 години и 70 години възникнал скандал, прераснал в сбиване. Непосредствено след конфликта по-младият починал.

Дежурна оперативна група е извършила оглед в присъствието на съдебен лекар. Не са били открити външни наранявания по тялото. То е транспортирано за аутопсия в Отделението по съдебна медицина в болницата в Кърджали за установяване на причината за смъртта. Сектор „Криминална полиция“ и разследващ полицай продължават работата по случая.

Това е вторият случай на убийство, който полицията в област Кърджали разследва от началото на годината. На 21 юли умишлено бе умъртвен 55-годишен мъж от ардинското село Гърбище. Тогава прокуратурата привлече като обвиняем 57-годишния брат на починалия, а Окръжният съд в Кърджали взе мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.


