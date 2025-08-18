Откриха наркотици в затвора в Бобов дол

Откриха наркотик в спално помещение в затвора в Бобов дол, съобщиха от полицията, предаде DarikNews.bg.

Сигналът за намереното наркотично вещество е подаден в края на миналата седмица.

Проба от веществото е преминала наркотест, при който e получен положителен резултат за метамфетамин.

По случая се води разследване.



