Бг бус с 10 мигранти - задържан в Румъния, върнаха ни ги

Блфото - архив
Румънската гранична полиция е задържала 10 мигранти без редовни документи, пътуващи в бус с българска регистрация, съобщават от институцията.

Това е станало по време на проверка в град Калафат, в нощта на 15 срещу 16 август, предаде БНР.

Шофьорът на буса, пътуващ по маршрут България - Италия, е бил управляван от 23-годишен български гражданин. В превозното средство е пътувал и още един български гражданин.

Задържаните 10 мигранти, граждани на Ирак и Сирия, са били открити в товарното отделение на превозното средство. Те не са притежавали валидни визи за пребиваване и пътуване в Шенгенското пространство.

Проверката е извършена съвместно с български гранични полицаи.

Арестуваните мигранти, шофьорът и другия български пътник са били предадени на българските власти.

#нелегални мигранти

