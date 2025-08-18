Жена на полицай е убита в Първомай, докато той бил на работа
Съпруга на полицай от Първомай е била убита снощи. Жената е била открита от сина си в банята, наръгана с нож.
По това време бащата бил работа в местното районно управление. Семейството има още едно дете - момиче, която е студентка.
Няма яснота и мотив кой може да е извършител на престъплението. Към момента не е ясно дали жената е станала жертва на опит за грабеж или убийството е извършено с друга цел. По една от версиите нападател е проникнал в къщата, а след като тя се е събудила от шума и се е опитала да го прогони, е била намушкана.
Жената работи в детската градина. По случая работи Криминална полиция, уведомена е и Окръжната прокуратура.
