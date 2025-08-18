  • Instagram
Страшна тапа към Гърция! Колоната в Кресненското е километрична

И. Б./ФБ група Кулата-Промахон / Προμαχωνας -Κουλατα
За километрично задръстване в района на Кресна и Кресненското дефиле, сигнализират шофьори в социалните мрежи. По думите им най-тежък е трафика при светофара в Кресна, както и в самото дефиле в посока Гърция.

"Такъв светофар няма никъде в Шенген... Да сложат светофар - Да,НО да е с ефект и полезен за всички без ограничения!“, пише пътуващ.

"4км = 30мин.,поносимо..“, допълва друг шофьор.

"Да не забравите да благодарите на ония от билбордовете!“, пише трети потребител на Facebook.

#задръстване #трафик #Кулата - Промахон #Кресненско дефиле

