Страшна тапа към Гърция! Колоната в Кресненското е километрична

За километрично задръстване в района на Кресна и Кресненското дефиле, сигнализират шофьори в социалните мрежи. По думите им най-тежък е трафика при светофара в Кресна, както и в самото дефиле в посока Гърция.



"Такъв светофар няма никъде в Шенген... Да сложат светофар - Да,НО да е с ефект и полезен за всички без ограничения!“, пише пътуващ.



"4км = 30мин.,поносимо..“, допълва друг шофьор.



"Да не забравите да благодарите на ония от билбордовете!“, пише трети потребител на Facebook.