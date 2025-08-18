  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +22 / +29
Пловдив: +21 / +29
Варна: +24 / +28
Сандански: +23 / +31
Русе: +20 / +29
Добрич: +22 / +29
Видин: +20 / +29
Плевен: +20 / +29
Велико Търново: +17 / +26
Смолян: +14 / +21
Кюстендил: +20 / +26
Стара Загора: +19 / +26

Виктория Томова срещу испанка на старта на квалификациите в Ню Йорк

  • Сподели в:
  • Viber
Виктория Томова срещу испанка на старта на квалификациите в Ню Йорк

Снимка: БТА
A A+ A++ A

Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова ще играе срещу испанка в първия кръг на квалификациите на Откритото първенство на САЩ.

Първата ракета на страната, която е поставената под номер 5 в схемата на пресявките, ще има за съперничка Ирене Бурийо.

28-годишната испанка е номер 212 в световната ранглиста на УТА. Томова има две победи от два мача срещу нея - в квалификациите на "Уимбълдън" 2021 година на трева с 6:2, 6:2 и на четвъртфиналите на турнир на клей в Сарагоса (Испания) 2023-а с 6:3, 6:4. Сега обаче двете за първи път ще се срещнат на твърди кортове.

Двубоят между Томова и Бурийо е насрочен по програма за 19 август (вторник).

#тенис #Виктория Томова

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Спорт
Последно от Спорт

Всички новини от Спорт »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?