"Роботи за бременност" ще раждат човешке деца

„Роботи за бременност“ биха могли да раждат човешки деца в революционен пробив, който може да помогне на безплодните двойки.

Според Chosun Biz , Китай работи по проектирането на робот с изкуствена матка в корема си, която ще получава хранителни вещества чрез маркуч. Той ще може да носи плода през всичките девет месеца.

„Роботът за бременност“ е замислен от д-р Джан Цифенг, основател на Kaiwa Technology, базирана в Гуанджоу - град в Китай. Ако всичко върви по план, прототипът ще дебютира следващата година.

За тези, които се борят да заченат, наемането на хуманоид, който да износи бебето им, ще струва 100 000 юана, 13 927,09 долара - цена, значително по-ниска от тази на човешка сурогатна майка, която може да струва на някого в САЩ от 100 000 до 200 000 долара. „Технологията за изкуствена утроба вече е в зрял етап на разработка и сега трябва да бъде имплантирана в корема на робота, така че истински човек и роботът да могат да взаимодействат, за да постигнат бременност, позволявайки на плода да расте вътре“, каза Цифенг пред Chosun Biz.

Много въпроси все още остават без отговор към този момент, включително как яйцеклетката и сперматозоидът ще бъдат оплодени и поставени в матката, както и как роботът ще роди

Очевидно е, че с този вид технологии идват много въпроси и опасения относно етични и правни проблеми. „Проведохме дискусионни форуми с властите в провинция Гуандун и представихме свързани предложения, като същевременно обсъждахме политиката и законодателството“, каза лекарят, обръщайки внимание на безпокойството на хората от това, пише "Телеграф".