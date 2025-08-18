Касапница край морето: Нервак намушка трима съседи във Варна
41-годишен мъж нанесе прободни рани на трима негови съседи във Варна, съобщиха от полицията.
Стара вражда, примесена с употреба на алкохол, е най-вероятната причина довела до скандала на 16 август.
Мъжът е жител на "Максуда". Двама от пострадалите са освободени за домашно лечение, а другият наранен мъж е настанен в болница - без опасност за живота.
По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.
