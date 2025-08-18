Просто Киро пори въните със сърф и облаците с парашут (ВИДЕО)

Живот си живее Кирил Петков, откакто хвърли оставка като съпредседател на "Продължаваме промяната". Бдителният обектив на Lupa.bg засне един следобед на бившия политик в любимия му курорт "Градина", където канадският зет се наслаждаваше на всички възможни водни спортове.

Киро лети с парашут, гмурка се, плува и кара сърф. Пада и става, но не губи отличното си настроение, заобиколен от тумба весели хипи другари.

Да, Петков май е качил някое килце, но и това е нормално - Линда прекарва повечето си време в Канада и не може да му готви био манджи без глутен. За сметка на това обаче настроението е на макс.

Да се насладим на веселото пенсионерстване като лидер на ПП на Петков:



