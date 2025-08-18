  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +22 / +29
Пловдив: +21 / +29
Варна: +24 / +28
Сандански: +23 / +31
Русе: +20 / +29
Добрич: +22 / +29
Видин: +20 / +29
Плевен: +20 / +29
Велико Търново: +17 / +26
Смолян: +14 / +21
Кюстендил: +20 / +26
Стара Загора: +19 / +26

Просто Киро пори въните със сърф и облаците с парашут (ВИДЕО)

  • Сподели в:
  • Viber
Просто Киро пори въните със сърф и облаците с парашут (ВИДЕО)

LUPA.BG
A A+ A++ A

Живот си живее Кирил Петков, откакто хвърли оставка като съпредседател на "Продължаваме промяната". Бдителният обектив на Lupa.bg засне един следобед на бившия политик в любимия му курорт "Градина", където канадският зет се наслаждаваше на всички възможни водни спортове.

Киро лети с парашут, гмурка се, плува и кара сърф. Пада и става, но не губи отличното си настроение, заобиколен от тумба весели хипи другари.

Да, Петков май е качил някое килце, но и това е нормално - Линда прекарва повечето си време в Канада и не може да му готви био манджи без глутен. За сметка на това обаче настроението е на макс.

Да се насладим на веселото пенсионерстване като лидер на ПП на Петков:


#Кирил Петков

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Любопитно
Последно от Любопитно

Всички новини от Любопитно »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?