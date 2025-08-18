Тамара Глоба с астро прогноза до края на лятото и съвет: Пестете пари!

Известната астроложка Тамара Глоба , чиито предсказания най-често се сбъдват, сподели предсказание до края на август и разказа какво да очакват всички знаци на зодиака.

Глоба уточни, че предстоящият период ще бъде преходен между Лъв и Дева, тъй като Слънцето ще промени позицията си на 23 август. И като цяло месецът ще донесе много промени, които ще отворят пътя към нещо важно. Тези промени ще засегнат както социалния и личния живот, така и финансите.

Във финансовите въпроси може да има „малки и големи кризи“ и според Глоба те ще засегнат не само лятото, но и ще продължат до следващата година. Така че трябва да следите разходите си, да се грижите за „възглавницата си за безопасност“ и да правите инвестиции с повишено внимание.

Но креативните хора ще бъдат на вълната на успеха и съдбата ще им даде възможност да заявят себе си шумно, да стартират важни проекти и дори да повлияят на хода на историята.

Астрологът посочи и дните от втората половина на месеца, на които си струва да се обърне внимание, тъй като те ще бъдат най-благоприятни. Ето кои са късметлийските дни:

21 (сутрин и вечер), 23 (сутрин), 25 (първата половина на деня), 26, 28 (първата половина на деня), 30 (вечер) и 31 август (първата половина на деня).