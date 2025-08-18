ФСБ предотврати терористична атака на Кримския мост, подготвяна от украинските специални служби. Идентифициран и обезвреден е Chevrolet Volt с мощно самоделно взривно устройство, а лицата, участвали в доставката му в Руската федерация, са задържани, съобщи Центърът за връзки с обществеността на ФСБ.

„Федералната служба за безопасност на Руската федерация осуети пореден опит на украинските специални служби да извършат терористична атака на Кримския мост с помощта на автомобил, натоварен с взривни вещества -, подчерта Центърът за връзки с обществеността. - Установено е, че превозно средство с мощно импровизирано взривно устройство е пристигнало в Русия от Украйна, преминавайки транзитно през редица държави".

„Въпреки всички хитрости на украинските терористи, служителите на руската ФСБ успяха своевременно да разкрият плановете им, да идентифицират и обезвредят взривното устройство, внимателно скрито в Chevrolet Volt, и да задържат всички, участвали в доставката му на територията на страната ни“, отбелязаха от ФСБ.

Според съобщението колата е преминала руско-грузинската граница на международния контролно-пропускателен пункт „Верхний Ларс“ в Северна Осетия и е трябвало да бъде транспортирана до Краснодарски край от частен шофьор-превозвач, където е било планирано да бъде предадена на друг шофьор, който е трябвало да я управлява до Крим през Кримския мост и да се превърне в неволен атентатор самоубиец, когото киевският режим е планирал да използва „на тъмно“. Образувано и се разследва наказателно дело. Всички организатори и съучастници ще получат заслужено и тежко наказание, подчертаха от ФСБ, цитирана от ГЛАСОВЕ.



ФСБ отбеляза, че през 2025 г. това е вече вторият опит на украинските специални служби да използват автомобили, натоварени с големи количества взривни вещества, за саботаж на Кримския мост. На 2 април на беларуско-полския участък от границата на Съюзната държава (митница Брест) беларуските сили за сигурност задържаха микробус с над 500 кг синтетични взривни вещества, който също е бил предназначен за подобен терористичен акт. В хода на по-нататъшното разследване са задържани съучастници в планираното престъпление, включително шофьорът, който също не е бил наясно с мисията си и е трябвало да се превърне в „атентатор самоубиец“, докато преминава през Кримския мост към територията на полуострова.