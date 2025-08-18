  • Instagram
Фънки сефтоса басейна в новата придобивка на Коцето ВИДЕО

Фънки сефтоса басейна в новата придобивка на Коцето ВИДЕО
Фънки се оказа първият приятел извън семейството, който успя да се потопи в новия басейн на фолкпевеца Константин. Така музикантът имаше честта да направи своеобразно откриване на впечатляващия имот. Самият Константин дълго време мечтаеше за вила на морето, а сега това желание вече е реалност – домът му в Царево е разположен на самия бряг и предлага уникална гледка към синята шир.

Певецът признава, че е вложил много усилия и средства, за да сбъдне този свой стремеж. Интериорът е поверен на опитни дизайнери, които са съчетали модерно излъчване с уют, подходящ за семейни вечери и дълги летни дни. „Мечта ми беше да имам къща на брега на морето. Доста се потрудих. И сега ми се сбъдна мечтата. От няколко дни живея в къщата ми на брега на морето“, споделя развълнуван Коцето.



#Димитър Ковачев - Фънки #Коцето

