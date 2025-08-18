Ремонтът на пътя за Перник: Как се променя движението в между Владая и пътен възел „Даскалово“?

Ремонт в отсечката между гара „Владая“ и пътния възел „Даскалово“. От днес започват строителните дейности за полагане на асфалт и пътни бордюри. Ремонтът ще затрудни движението на пътуващите в двете посоки.

Дейностите ще се извършват поетапно, съобщиха от АПИ. Първият етап започва тук и стига до селата Рударци и Драгичево. Движението в посока Перник ще бъде ограничено, а трафикът ще минава двупосочно през платното за София.

Следващият етап ще бъде от отсечките за селата и продължи до пътен възел "Даскалово". Във втория етап дейностите ще се извършват през нощта, за да не се затруднява движението на водачите.

Пътната агенция съветва шофьорите да се движат в ограничението до 50 километра в час и да са внимателни и търпеливи.

От агенция „Пътна инфраструктура“ призовават шофьорите, които ежедневно минават между София и Перник, да ползват автомагистрала „Струма“ като алтернатива.

Според плана ремонтът ще бъде приключен до 5 септември.









