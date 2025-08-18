Ще има ли намаления на цените по морето в края на летния сезон?

Въпреки, че август е пиковият месец за летен туризъм, втората половина на месеца остава част от силния сезон, дори да има понижение в цените на някои места. Това каза проф. Румен Драганов, председател на Института за анализи и оценки в туризма.

"Говорим за силен сезон до края на август. Но в момента, в който се появи прогноза за дъжд, клиентите реагират бързо и търсят изгодни оферти. За организираните пътуващи няма да се усети това падане на цените, но за тези, които в последния момент решават, е разкично", коментира проф. Драганов в ефира на bTV.

С колко падат цените?

Туристите, които не са планирали почивката си отрано и се записват в последния момент, могат да се възползват от по-ниски цени, особено в хотелите с по-ниска категория. Намаленията могат да достигнат до 20% във втората половина на август, а след 15 септември — дори до 50%.

Примерна цена за семейство от четирима души:

Пик на сезона (август): около 2400 лв. (за 7 нощувки със закуска и вечеря)

След 25 август: 1750 лв.

След 15 септември: 1250 лв.

Репортер на bTV посети Албена, където картината изглежда оптимистична. По думите на Крисимира Стоянова от курортния комплекс, немският пазар е отбелязал 44% ръст спрямо предходната година, а българският — 14%.

Проф. Драганов отбелязва, че българският турист е все по-активен, но не винаги почива в хотелите, където туроператорите очакват най-голям интерес. Много хора разчитат на втори дом, семейни имоти или малки къщи за гости. Все пак интересът към 4- и 5-звездните хотели расте, особено за уикенд пътувания.

Темата за удължаване на летния сезон не е нова, но според експертите все още липсва ясен стратегически подход.

„Удължаването на сезона става с нови продукти на стари пазари“, поясни проф. Драганов.

Според него, дори и самолетите да летят с празни седалки, те могат да се запълнят с туристи, ако се предложат алтернативни продукти като винен туризъм, СПА, кулинарни уикенди или културни събития.





