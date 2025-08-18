Тръмп скочи на Обама: Даде Крим на руснаците без нито един изстрел!

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че украинският държавен глава Володимир Зеленски може „почти незабавно“ да сложи край на войната с Русия, но възстановяването на контрола върху окупирания от Русия Крим и присъединяването на Украйна към НАТО не подлежат на обсъждане.

„Президентът Зеленски може да приключи войната с Русия почти веднага, ако поиска, или може да продължи да се бие“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social в навечерието на срещата си в Белия дом с украинския и европейски ръководители.

„Няма връщане на дадения от Обама Крим (преди 12 години, без нито един изстрел!) и БЕЗ ВЛИЗАНЕ НА УКРАЙНА В НАТО. Някои неща никога не се променят!!!“, добави той.

Двустранната среща между американския президент и украинския му колега ще се състои в 13:15 ч. източноамериканско време (20:15 ч. българско време) в Белия дом, посочиха днес в прессъобщение от администрацията на Тръмп, предаде НОВА.

Два часа по-късно той ще разговаря с голяма делегация от европейски лидери. За да подкрепят украинския президент Зеленски, там пристигат ръководителите на Франция, Германия, Великобритания, Италия, Финландия, както и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Те ще имат нелеката задача да убедят Доналд Тръмп, че е време да засили натиска върху Русия - нещо, което до момента светът не вижда.

„В крайна сметка желанието ни е да представим единен фронт между европейците и украинците в този момент на разрешаване на конфликта, като потвърдим кой е на страната на мира, кой е на страната на международното право, но преди всичко - как можем колективно да гарантираме спазването на международния ред и защитата на колективната ни сигурност, защото от това зависи сигурността на европейците и Франция. Ако днес сме слаби в отношенията си с Русия, подготвяме конфликтите на утрешния ден”, коментира френският президент Еманюел Макрон.





