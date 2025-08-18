''Коалицията на желаещите'' е готова да разположи свои войски в Украйна

''Коалицията на желаещите'' обяви готовността си да разположи свои сили за подкрепа в Украйна веднага след прекратяване на военните действия в страната. Това се посочва в изявление, публикувано на уебсайта на британското правителство, предаде ИА ФОКУС.



"Днес (неделя привечер - бел. ред.) президентът Макрон и премиерът Стармър проведоха съвместно виртуална среща на лидерската група на Коалицията на желаещите с участието на президента Зеленски“, се казва в изявлението.



Отбелязва се, че лидерите са се събрали в неделя, 17 август, за да обсъдят подкрепата за Украйна и следващите стъпки в мирните преговори след срещата на президента на САЩ Доналд Тръмп с руския президент Владимир Путин в Аляска.



В изявлението си лидерите потвърждават непоколебимата си подкрепа за Украйна и хвалят ангажимента на Зеленски за постигане на справедлив и траен мир, докато той се готви за по-нататъшни консултации с президента на САЩ Тръмп във Вашингтон.



Европейските представители също така "високо оценяват ангажимента на Тръмп за предоставяне на гаранции за сигурност на Украйна, в което Коалицията на желаещите ще играе жизненоважна роля чрез многонационалните сили в Украйна“.



Те потвърждавам готовността си да разположат сили за подкрепа след прекратяване на военните действия, както и да помогнат за осигуряването на въздушното и морското пространство на Украйна и за възстановяването на въоръжените сили на Украйна.



Френският президент Еманюел Макрон и Кийр Стармър също така информираха лидерите, че ще пътуват до Вашингтон в понеделник, 18 август, за да се срещнат с Тръмп и Зеленски.