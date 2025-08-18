Край няма! Тежка катастрофа с тирове на АМ "Тракия" на входа на Пловдив

Тежка катастрофа с тирове на един от входовете за Пловдив на АМ "Тракия" в посока Бургас.



За това съобщи читател на "Фокус".



Задръстването е над 5 километра.



Официално от АПИ: Движението при км 127 на АМ "Тракия" в посока Бургас се осъществява в изпреварващата лента поради ПТП. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".