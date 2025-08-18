Край няма! Тежка катастрофа с тирове на АМ "Тракия" на входа на Пловдив
Тежка катастрофа с тирове на един от входовете за Пловдив на АМ "Тракия" в посока Бургас.
За това съобщи читател на "Фокус".
Задръстването е над 5 километра.
Официално от АПИ: Движението при км 127 на АМ "Тракия" в посока Бургас се осъществява в изпреварващата лента поради ПТП. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".
Още по темата:
- » Виктор, врязал се в автобуса, дишал райски газ преди инцидента
- » Eдна смърт и много въпроси
- » Внимавайте на 4 и 5 август, когато пътувате по АМ „Тракия“
Коментирай
Най-четено от Общество
Стара Загора остава без светофари заради профилактика13:30 12.08.2025 | Общество
Нови факти за изчезването на Наглите12:30 15.08.2025 | Общество
Последно от Общество