Край няма! Тежка катастрофа с тирове на АМ "Тракия" на входа на Пловдив

Край няма! Тежка катастрофа с тирове на АМ "Тракия" на входа на Пловдив

Тежка катастрофа с тирове на един от входовете за Пловдив на АМ "Тракия" в посока Бургас.

За това съобщи читател на "Фокус".

Задръстването е над 5 километра.

Официално от АПИ: Движението при км 127 на АМ "Тракия" в посока Бургас се осъществява в изпреварващата лента поради ПТП. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

#катастрофа #тирове #АМ Тракия

