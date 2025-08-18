OPPO Photo Tours Bulgaria: Четири уикенда, разказващи историята на България през обектива на OPPO Reno 13

Забравете за тежките фотоапарати – днес изкуството се създава с един клик. Технологичният бранд OPPО доказа, че границата между професионалната и мобилната фотография вече почти не съществува. OPPO Photo Tours Bulgaria ни отведе на едно вълнуващо приключение, което преобрази обикновените моменти в спиращи дъха истории.

Какво е OPPO Photo Tours Bulgaria?

Това е поредица от четири уикенда, посветени на пътуването, визуалния разказ и мобилната фотография чрез най-новия модел OPPO Reno 13. С помощта на вградените AI функции, всеки кадър – дори при трудни светлинни условия, движение или отблясъци – може да се превърне в изразително, естетично изображение. Кампанията обединява известни травъл инфлуенсъри, любители фотографи и ценители на красивите гледки, които показват на какво е способна камерата на бъдещето, когато се съчетае с вдъхновение и добра локация.

Проектът стартира от живописното Искърско дефиле, където участниците Мария Тарашманова и Румен Радев заснеха величествени гледки и културно-исторически обекти като Вазовата екопътека, водопада Скакля, Лакатнишките скали и Черепишкия манастир.

Вторият уикенд отведе Симеона Герджикова и Теодора Мудева в древния Пловдив, където заснеха Стария град, Небет тепе, Капана и градските фонтани, демонстрирайки как технологиите могат да съжителстват с историята.

Третата спирка беше южното Черноморие, в района на Приморско, където Иван Арамазов и Жаклин Никифорова запечатаха емблематични места като Бегликташ, скалата "Крокодила", река Ропотамо и плаж Перла.

Финалът на тура се проведе в Родопите, където травъл инфлуенсърът Богдана Найденова и нейни приятели изследваха красотата на язовир Доспат, Сърница и Чудните мостове.

OPPO Reno 13 и силата на AI фотографията

Пътуванията послужиха за сцена, на която OPPO Reno 13 показа своите мощни AI функции, които улесняват създаването на професионално изглеждащи кадри дори при трудни условия на снимане. Сред най-впечатляващите AI функционалности на модела са:

AI Eraser - функция, която позволява лесно премахване на нежелани обекти или минувачи от фона на снимката. Тя бе използвана при снимане в Капана, Бегликташ и Сърница, за да се запази чистотата на кадъра.

AI Reflection Remover - елиминира нежелани отблясъци при снимане през стъкло или вода. Функцията беше особено полезна при заснемането на скалата "Крокодила" край Приморско , в артистичния квартал Капана в Пловдив и при Чудните мостове през прозорец на автомобил.

AI Clarity Enhancer - сигурява кристална яснота и наситени цветове, дори при кропване на панорамни снимки или в условия на приглушена светлина. Тя беше използвана в Искърското дефиле , за да се подчертаят архитектурните детайли в Стария град на Пловдив и при заснемане на язовир Доспат в мъглива сутрин.

AI Unblur - възстановява остротата на размазаните кадри, заснети в движение. Тази функция помогна да се запечатат моменти на плаж Перла , по време на разходка с каяк по Доспат и при снимки на градските фонтани в Пловдив.

Инициативата OPPO Photo Tours Bulgaria доказа, че съвременната технология може да бъде не просто инструмент, а вдъхновение. Тя показа, че не е нужно да си професионален фотограф, за да създаваш въздействащи образи, а просто да имаш правилния инструмент, който да надгражда въображението ти. Чрез обектива на OPPO Reno 13 красотата на България не беше просто документирана, а разказана и почувствана в кадри, които улавят не само гледката, но и емоцията.

