Времето от днес до края на седмицата
Днес преди обяд купеста облачност ще има над западните райони, където на отделни места ще превали дъжд. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Северна България ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия за градушки. Почти без валежи ще остане в Източна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен и временно силен. Ще нахлува хладен въздух. В източните райони от страната вятърът ще остане от североизток - предимно умерен. Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°, за София - около 28°, съобщиха от НИМХ.
В планините ще се развива купесто-дъждовна облачност и след обяд на много места в масивите от Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа умерен, временно силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 20°, на 2000 метра - около 14°.
По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 30°. Температурата на морската вода е около 26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Във вторник въздушната маса ще се задържи неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има и краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, на повече места в Централна и Източна България. Вятърът отново ще се ориентира от североизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 32°.
В сряда ще преобладава слънчево време, с купеста облачност в следобедните часове, по-значителна в планините и източните райони. На отделни места там ще превали краткотрайно, възможно е и да прегърми.
В четвъртък ще е предимно слънчево. Ще се появи и усили вятърът от южната четвърт и ще започне бързо затопляне.
В петък над по-голямата част от страната ще се задържи предимно слънчево. Привечер над западните райони ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа умерен вятърът от юг-югозапад. Температурите ще се повишат още и преобладаващите максимални ще бъдат между 34° и 39°.
През нощта срещу събота и в събота над страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. От запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Има условия за градушки. Температурите ще се понижат с 5-7 градуса.
В неделя вятърът ще се ориентира от североизток и ще продължи да прониква хладен въздух. Облачността над по-голямата част от страната временно ще намалее до предимно слънчево.
