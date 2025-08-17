Леко земетресение край Сливен
Земетресение с магнитуд 3.3 по Скалата на Рихтер беше регистрирано в района на Сливен. Според Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН то е на дълбочина 10 км.
Трусът е регистриран в 5:28 ч.
Още по темата:
- » 4,1 по Рихтер разлюля Югозиточна Турция
- » Най-силните земетресения, които са станали в България
- » Още едно силно вторично зечетресениен на Камчатка - от 6,4 по Рихтер
Коментирай
Най-четено от Общество
Стара Загора остава без светофари заради профилактика13:30 12.08.2025 | Общество
Нови факти за изчезването на Наглите12:30 15.08.2025 | Общество
Последно от Общество