Леко земетресение край Сливен

Леко земетресение край Сливен

НГГК към БАН
Земетресение с магнитуд 3.3 по Скалата на Рихтер беше регистрирано в района на Сливен. Според Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН то е на дълбочина 10 км.

Трусът е регистриран в 5:28 ч.


#земетресение #Сливен

