Британски експерт: Гражданска война предстои в Европа до 5 години!

Британският професор Дейвид Бец предупреди, че вероятността от гражданска война в Европа през следващите пет години достига 95%. Той написа за това в статия за списание „Military Strategy“.

Най-висока вероятност за гражданска война, според неговите изчисления, се наблюдава във Великобритания и Франция. Бец смята, че някои големи градове вече са се превърнали в „диви градове“.

Както обяснява професорът, значението на термина „див“ град е, че властите на някои мегаполиси вече не могат да прилагат закона. Това е резултат от няколко фактора, включително упадъка на индустрията, растежа на „политическата корупция“, увеличаването на броя на частните охранителни фирми и ръста на броя на мигрантите.

Това е втората от две статии за зората на една неудобна нова стратегическа реалност за Запада, а именно, че основната заплаха за неговата сигурност и благополучие днес не е външна, а вътрешна – по-специално, гражданската война.

В първото есе Бец обяснява причините за възникването на тази ситуация: комбинация от културно раздробени общества, икономическа стагнация, прекомерно влияние от страна на елита и срив на общественото доверие в способността на нормалната политика да решава проблеми и в крайна сметка реализацията от антистатукво групи на правдоподобни стратегии за атака, основани на системни нарушения на уязвима критична инфраструктура.

Във втората част се разглежда вероятната форма, която ще приеме гражданската война, и стратегиите, които биха могли да бъдат използвани за минимизиране и смекчаване на щетите, които ще донесат.

Според Бец, е разумно да се предположи , че ако гражданска война избухне на едно място, има огромна вероятност, явлението да се прояви и в други държави.

Гражданските войни са непропорционално дълги и кървави. Статистическо проучване на гражданските войни от 1945 до 1999 г. установи, че средната им продължителност е шест години и че общият брой на смъртните случаи в тях е 16,2 милиона - пет пъти повече от междудържавните конфликти за същия период. От това следва, че съкращаването на тяхната продължителност е най-желаната стратегия за ограничаване на щетите, пише "Телеграф".