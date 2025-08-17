Лъвиците ни U21 завършиха 4-и в света!

България завърши на четвърто място на Световното първенство по волейбол за жени до 21 години в Индонезия. В мача за бронзовите медали сънародничките ни отстъпиха с 1:3 гейма (19:25, 20:25, 25:14, 21:25) от Бразилия, предаде БГНЕС.

Първата част беше равностойна, но Селесао натрупа преднина от 15:12 и 21:18, за да спечели гейма с 25:19. Вторият започна значително по-колебливо за България, но бразилките отново преднината за съперника отново беше 3 точки.

Третата част върна избраничките на треньороа Драган Нешич в мача след 25:14, но финалът дойде при 25:21 за селекцията от Южна Америка след близо два часа игра в Сурабая, Индонезия.



