Пак пари валят над Джизъса!

Парите пак заваляха като благословия от небето върху Благой Георгиев! Една от най-колоритните фигури в родния шоубизнес отново доказа, че знае как да завърти не само топката, но и парите около себе си. Според източници на „Уикенд“ Джизъса в момента прибира стабилни петцифрени суми от веригата казина, които се рекламират в подкаста на многодетния татко.

Бившият футболист взима по 1500 лева за едно рекламно стори в инстаграм. Ако се чудите къде отиват парите на хората от народа, които се надяват да избягат от политиката, инфлацията и недоимъка, то отговорът се намира в профила на Благо. Някои потребители споделят, че не могат да го гледат от всичките му реклами, но той не се трогва. Бизнесът си е бизнес, а той е добър играч.

След кратка пауза и известно отшелничество, бившият футболист отново напомни за себе си с пълна сила. Напомпан, потъмнял, усмихнат и пак с нов часовник, той демонстрира, че не само не е изчезнал, но и няма изгледи скоро усмивката да слезе от лицето му, благодарение на добрия му живот.

Бившият на Златка Райкова никога не е парадирал с финансовите си възможности. Следващата му стъпка – собствена верига на казина? Само времето ще покаже, но с имиджа си Джизъса привлича не само последователи, но и клиенти.

Той пътува между София и Пловдив почти всяка седмица, за да развива бизнеса си. Джизъса кара лъскав джип, а зад него винаги има друг, за да няма риск от пътни инциденти или загуби. Прибира около 100 бона месечно по различни линии. А парите се въртят, но не само за удоволствие. С тях Благо финансира и бизнес, и деца, и разходите си.

