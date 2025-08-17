Задържаха виновника за огнения ад във в.з. на Българово, 20 постройки са пострадали от огъня
Задържаха мъж във връзка с пожара, който избухна вчера във вилната зона на град Българово, съобщи кметът Константин Щерионов.
"Знам, че има задържан, но не мога да кажа със сигурност дали е местен човек. По първоначална информация е от вилната зона", заяви той.
По думите му огънят е бил овладян още вчера следобед, но на място днес все още дежурят противопожарни коли.
"На няколко места продължава да пуши. Пожарникарите са тук", допълни той.
Пожарът е засегнал около 20 постройки, повечето от които са вилни сгради.
Според кмета около 20 процента от тях са били обитаеми към момента на пожара.
