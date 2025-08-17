  • Instagram
Откриха телата на 14-годишното момче и братовчед му, погълнати от морето в четвъртък

Pixabay
Телата на изчезналите в бурното море край хотел "Вянд" в Слънчев бряг в четвъртък следобед 14 годишен младеж и 35 годишния му роднина, и двамата от Септември, са открити и извадени от водата в района на Южното пристанище на Несебър,съобщиха от ОД МВР - Бургас.

В момента се извършва оглед, като предстои телата да бъдат откарани за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ - Бургас.

Двамата са били част от по-голяма компания, която въпреки забранителния червен флаг за силно вълнение и предупрежденията на плажните спасители, влязла в морето за да се освежи.

Четирима мъже от групата успели да излязат на брега, но 14 годишният младеж и 35 годишният му роднина били завлечени от мъртвото вълнение.

В издирвателните действия, затруднени от отривистия вятър, високите вълни и бурното море, от четвъртък следобед до днес се включили: дрон на РДГП Бургас за облитане на района, използвана е интегрираната система на "Гранична полиция" за наблюдение, търсене и спасяване в български морски пространства във взаимодействие с Морския спасителен център, катер и дежурения гранично полицейски кораб.

По случая в РУ Несебър е образувано досъдебно производство.

