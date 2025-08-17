Нов тласък при изкуствения интелект: AI агенти се обединяват

Големите компании за изкуствен интелект, като OpenAI, Google и xAI, пуснаха Deep Research AI инструменти, които могат последователно да провеждат задълбочени изследвания – от няколко минути до няколко часа – и да пишат подробни отчети от името на потребителя. За разлика от тях, китайският стартъп Manus приложи малко по-различен подход.

Manus придоби широка популярност през март тази година, след като пусна универсален AI агент — услуга, базирана на невронна мрежа, която може да изпълнява различни задачи, като например създаване на маршрути за пътуване или анализ на фондовия пазар. Сега компанията представи голяма актуализация на своята платформа.

Миналата седмица Manus обяви експериментална функция, наречена Wide Research, която ще позволи на потребителите да провеждат мащабни изследвания в мрежата, използвайки паралелни AI агенти. Повече от 100 агента могат да работят едновременно по изпълнение на заявка, фокусирани върху една задача или поредица от подзадачи, съобщи Venture Beat.

Разработчиците уверяват, че мащабните изследвания не се ограничават само до анализ на данни. Подходът на Manus е доста подходящ за решаване на творчески предизвикателства, например при разработване на дизайни.

В една от демонстрациите Manus едновременно разработи дизайни на плакати в 50 различни визуални стила. Това е възможно благодарение на подхода на компанията с паралелна обработка на данни и взаимодействие между AI агенти.

Manus твърди, че Wide Research е първото приложение с оптимизирана архитектура на виртуализация и агенти, способно да увеличи изчислителната мощност 100 пъти в сравнение с първоначалните предложения. Новата функция се активира автоматично при изпълнение на задачи, изискващи мащабен анализ, и не изисква допълнителна ръчна конфигурация.

AI услугата Wide Research вече е достъпна за клиентите на компанията с абонамент за Manus Pro на цена от $199 на месец. По-късно този инструмент ще стане наличен в плановете Plus и Basic, но с някои ограничения по отношение на възможностите за използване. Потребителите, които изберат да платят за годишен абонамент, ще получат 17% отстъпка, пише technews.bg



