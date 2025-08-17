8-10 чаши вода дневно "спасяват“ бъбреците в жегите. Лятото и жегата често ни оставят с усещането за умора, отпадналост и жажда. Но зад тези "обикновени“ симптоми може да се крие нещо много по-сериозно – дехидратация, която застрашава работата на бъбреците. Как да се предпазим? Колко вода е наистина "достатъчно“? И кога жаждата не е достатъчен ориентир? Отговорите дава доц. Даниела Петрова от Клиниката по нефрология на ВМА.



Дехидратацията е състояние, което се развива когато тялото губи повече течности, отколкото приема. Това води до нарушение на нормалните жизнени функции и може да предизвика сериозни остри и/или трайни увреждания в организма ако не се лекува.



Малките деца, хората в напреднала възраст и пациентите с хронични заболявания (като захарен диабет и други хормонални нарушения) са изложени на висок риск от дехидратация, особено през лятото, когато температурите са много високи.



Основни причини за дехидратация са: недостатъчен прием на вода, диария и повръщане, силно потене в резултат на повишена температура на околната среда или физическо натоварване, прием на диуретици или лаксативи, повишена телесна температура в резултат на инфекция, прием на големи количества алкохол и други.



Най-честите симптоми са жажда, сухота в устата, напукани устни и сух език, намалено количество на отделената урина и отделяне на тъмна урина, главоболие, световъртеж, обща отпадналост, мускулни крампи, запек, суха кожа и други. По-тежките форми могат да доведат до понижено артериално налягане, ускорен пулс, учестено дишане, нарушения в съзнанието и т.н.



При леките форми на дехидратация лечението включва прием на течности, преди всичко вода и други напитки, богати на електролити, прием на храни с високо водно съдържание, като плодове и зеленчуци. Намален прием на алкохол, газирани напитки и кофеин. Тежките състояния обаче изискват медицинска намеса и лечение с интравенозни вливания на електролитни разтвори, както и лечение на причините за дехидратация.



Каква е превенцията?



Прием на повече течности – около 8-10 чаши вода дневно. Увеличете дозата, когато има повишена загуба – при тежко физическо натоварване или заболяване, което води до загуба на течности.



Трябва да се има предвид, че жаждата не винаги е адекватен признак на дехидратация, особено при възрастни хора.



Бъбреците регулират водно-електролитния баланс в организма и филтрират отпадни вещества от кръвта, които се елиминират с отделената урина.



Дехидратацията може да доведе до остри или трайни последствия върху работата на бъбреците:



Остро бъбречно увреждане – състояние, свързано с остро повишаване на нивата на урея и креатинин в кръвта и електролитни нарушение. То е обратимо при навременно започнала хидратация.



Хронично бъбречно заболяване – честото повтаряне на периоди на дехидратация може да доведе до трайно увреждания върху различни бъбречни структури и влошаване на бъбречната функция.



Бъбречно каменна болест – в резултат на концентриране на урината и повишена минерална кристализация.



Уринарни инфекции – в резултат на намаленото количество на отделената урина и на удължения престой на урина в пикочния мехур, се създават благоприятни условия за развитие на бактерии (напр. E.coli).



