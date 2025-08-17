Седмичен ТАРО хороскоп от 18 до 24 август

Овен - Десетка камъни

Богатство

Предпазливостта и дискретността са вашите спътници през този период. Прозорливостта ви гарантира успех. Оставате верни на ценностите си. Постигате целите си, като проявявате добро отношение към другите. Изпълнявайте плановете си докрай. Получавате и се наслаждавате на популярност, постигната с дипломация и търпение. За много от вас ще има парични постъпления.

Телец – Луната

Мечтания

През този период сънищата ви ще са емоционално заредени и ще оказват силно влияние върху съзнателния ви живот. Активното ви въображение ще засипва съзнанието ви със загадъчни образи, които понякога ще бъдат едновременно страшни и приятни. Поради тази причина ще се чувствате объркани и не на място. Подсъзнанието ви ще работи на пълни обороти. Ще смесвате чувства и емоции. Предстои ви период на самоанализ.

Близнаци - Майка на чашите

Майчинство

През този период ще изпитате истинска и божествена Любов. Самите вие ще сте източник на тази любов. Ще трябва да се грижите за майка ви или за вашето дете, което по една или друга причина през този период трябва да е близо до вас. Със сигурност няма да се почувствате обременени, напротив - ще усетите, че сте нужни, ценени, уважавани и полезни за най-близките си.

Рак – Отшелникът

Отражение

През този период търсете истината, събирайте мъдрост. Ще трябва да се вслушате в словото на околните. Ще трябва да се оттеглите от любовните авантюри и да се усамотите, за да си направите равносметка на досегашния си живот. Трябва да отсеете истинското и трайното от фалшивото и преходното. Стремете се към мъдрост, просветление на душата и вътрешно умиротворение. Вслушвайте се в интуицията си, тя ще ви покаже как да разрешите малките проблеми на ежедневието. През този период всички трябва да обърнат внимание на себе си.

Лъв - Дъщеря на камъните

Възможности

Стремите се да придобивате нови знания. Достигате по-високо стъпало на познание и опознаване чрез учение. Пред вас са много нови възможности. Започвате нов етап от живота си. Бъдете сърдечни и благи, вслушвайте се с внимание в гледната точка на околните. Предстоят много нови добри вести.

Дева - Син на чашите

Търсач

През този период внимавайте да не изпаднете в плен на емоционалния стрес. Ще бъдете дезориентирани и объркани какво действие да предприемете, къде и кога. Няма да знаете по кой път да поемете и ще се чувствате тотално объркани. Изтощението ще ви кара да бъдете несигурни в себе си. Творческото въображение ще бъде хаотично и нецеленасочено. Периодът е подходящ за отпуска и забавления. Оставете организма ви да си почине след дългия и упорит труд,който сте положили в миналото.

Везни - Асо мечове

Познание

През този период кристално ясната ви мисъл ще ви помогне да откриете отговорите на въпросите, които ви мъчат от дълго време. Вникнете в реалността, пробийте си път към истината през царството на хаоса. Проявете интелекта си и използвайте силата на ума ви. Изпипвайте детайлите, само така ще получите просветление на съзнанието и мисълта. Много от вас могат да стигнат до истини и заключения, за които дори не са и подозирали преди.

Скорпион - Баща на жезлите

Интелект

Информацията ще ви залива от всички страни през този период. За много от вас жаждата за знания буквално ще се превърне в лакомия за факти. Ще имате множество идеи, но те ще бъдат хаотични и няма да можете да изберете към коя точно да се насочите. Имайте предвид, че прекаленото количество информация може по-скоро да ви натовари и обремени, отколкото да ви даде ясна насока. За хората на изкуството, творците и бизнесмените, предстои прекрасен период, изпълнен с много нови идеи и реализация на проекти.

Стрелец - Четворка камъни

Земната стила

Проявете уважение към Земята и себе си. Изпитвате дълбока връзка с древните, първични енергии. Всички земни елементи се съединяват, което ви дава възможност да осъществите вашите материални желания. Разбирате как всичко в микро и макрокосмоса е свързано. Енергията буквално бушува във вас. Творческото начало се възпламенява, силите ви са неограничени, за да постигнете целите си. Задържате силната позиция, в която сте сега.

Козирог - Петица камъни

Материални трудности

Борите се да съхраните духа си, да останете на повърхността. Изчерпали сте всички ресурси, вече усещате липсата на пари и енергия. Преживявате самотен етап от живота си. Чувствате се изоставени, жадувате за съвети. Предстоят ви временни затруднения и бедност. Налага се да се приспособите към променящата се ситуация. Но знайте, че и на вашата улица ще изгрее слънце.

Водолей – Сила

Доверие

Периодът ще е изпълнен с любов и страст към живота. Ще чувствате сила и прилив на вътрешна енергия, която ще ви дава възможност да контролирате ситуациите около вас. Проявявайте смелост, прилагайте нежна сила, където е необходимо. Чувствайте и събирайте прилива на енергии, който идва от недрата на земята към вас. Почувствайте благословията на небесата и проявете милосърдие. Силата, която чувствате, сега може да се прояви по много различни начини, не е задължително това да са яростни действия или нападки от страна на околните.

Риби - Смъртта

Завършек

Период на радикална промяна. Старото умира - идва нещо ново. Пътят напред, пред вас, се разчиства. Промяната е неизбежна и задължителна, дори и да не я искате. Не се обвързвайте с каквото и да е, нещата не са вечни. Това е период на трансформация за вас и освобождението винаги идва, независимо дали го желаете.

Маг Розали, "Телеграф"



