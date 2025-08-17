Три астероида фучат към Земята, в опасност ли сме?

Три астероида ще преминат край Земята през август. Космическите скали ще преминат относително близо до Земята, съобщават от НАСА чрез Лабораторията за реактивно движение.

Днес първият от обектите с обозначение 2025 PM ще премине покрай Земята. Диаметърът на астероида се оценява на около 50 метра, което го поставя сред обектите със значителни размери. Разстоянието при най-близкия му подход ще бъде около 1,05 милиона километра, което се равнява на над два пъти разстоянието от Земята до Луната. Обектът се класифицира като потенциално опасен заради комбинацията от големина и близко преминаване, но специалистите уверяват, че риск от сблъсък няма. Макар космическата скала да не представлява заплаха, предоставя възможност за наблюдение и анализ на астероиди от този тип.

В сряда край Земята ще профучат още два астероида. Единият 1997 QK1, известен на научната общност от края на 90-те години, е един от най-големите обекти, които ще се доближат до Земята тази година. Диаметърът му се изчислява на приблизително 300 метра – сравним с размерите на футболен стадион. Въпреки внушителните си размери той ще премине на безопасно разстояние на близо 3 милиона километра. В публикация на научното издание The Daily Galaxy от 12 август 2025 г. се посочва, че това е отлична възможност за изучаване на структурата и състава на масивен астероид, без да съществува заплаха за Земята. Данните от преминаването на QK1 могат да подобрят познанията ни за динамиката и еволюцията на небесните тела в близост до планетата.

На същата дата ще премине и астероидът 2025 OV4, чийто диаметър е приблизително 49 метра. Той също ще премине на безопасно разстояние - почти 2,9 милиона километра. Макар че нито един от астероидите не попада в категорията на непосредствено застрашаващи планетата ни, техният размер и траектория привличат интереса на учените, отбелязва "Телеграф". От НАСА подчертават, че редовното проследяване на такива тела е част от глобалната стратегия за планетарна защита и ранно предупреждение при евентуални бъдещи заплахи. Според публичната база данни на НАСА Asteroid Watch към момента са идентифицирани над 30 000 близкоземни обекта, от които само малка част се считат за потенциално опасни. Преминавания като тези през август обаче дават на учените ценни възможности да тестват инструменти, симулации и модели, свързани с безопасността на Земята.