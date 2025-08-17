  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +21 / +27
Пловдив: +22 / +32
Варна: +20 / +28
Сандански: +22 / +31
Русе: +23 / +33
Добрич: +18 / +29
Видин: +21 / +32
Плевен: +23 / +34
Велико Търново: +20 / +33
Смолян: +14 / +23
Кюстендил: +19 / +29
Стара Загора: +21 / +30

Бялото братство почиства в района на Седемте езера

  • Сподели в:
  • Viber
Бялото братство почиства в района на Седемте езера

ФБ/Бялото братство
A A+ A++ A

Бялото братство, което преди месец изгради лагер при Долното езеро, прави днес почистване на района, както и при Молитвения хълм, където сутринта на 19-и август привържениците на Петър Дънов посрещнат духовната Нова година, а след това се включват в ретуала - танца паневритмия.

В средата на август районът на Седемте езера е пренаселен с туристи, необходимо е почистване от фасове, найлонови бутилки и торбички, а по вътрешно правило в лагера на Бялото братство 17 август е определен ден за почистване.

На терена се използват коне за тарнспортиране на багажа на туристи и лагеруващи, те също замърсяват. Събраното се сваля с коне до седалковия лифт, след което - до началната станция, оттам се прибират от екипите по чистотата на Община Сапарева баня. За паневретмията, която е във вторник сутринта, районът ще е напълно почистен.


#Бялото братство

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?