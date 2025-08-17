  • Instagram
Млад мъж загина след падане на Мусала

Уикипедия
Млад мъж на около 30 години загина вчера в района на връх Мусала, съобщиха от Планинската спасителна служба към Българския Червен кръст.

Сигнал за инцидента е подаден в 13:07 часа. Mъжът е паднал и е бил в безсъзнание между връх Мусала и заслона край едно от езерата.

На място с медицински хеликоптер е пристигнал екип на „Центъра за спешна медицинска помощ по въздух“, който е констатирал смъртта му.

Акцията по сваляне на тялото е продължила до 20:00 часа, уточниха от спасителната служба.

В момента няма информация за други инциденти, а условията за туризъм в планините са добри – ясно и слънчево, с лек до умерен вятър на места, добавиха от ПСС.

