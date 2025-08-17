"Блумбърг": В Аляска Путин е поискал целия Донбас

В Аляска руският диктатор Владимир Путин е поискал изтеглянето на украинските войски от цялата територия на Донбас. Това е съобщил президентът на САЩ Доналд Тръмп на украинския си колега Володимир Зеленски и на европейските лидери, предаде агенция „Блумбърг“, позовавайки се на информирани източници, предаде бТВ.

В същото време ръководителят на Белия дом заяви, че сега решението за териториите остава на Украйна. Според агенцията, цитирана от УНИАН, думите на Тръмп предизвикват безпокойство сред някои европейски служители: те се опасяват, че Тръмп ще окаже натиск върху Зеленски да отстъпи територии в замяна на мирно споразумение. „Международните граници не трябва да се променят със сила“, заявиха лидерите на европейските страни и Европейския съюз след разговор със Зеленски и Тръмп.

Тръмп каза също на лидерите, че Путин ще се съгласи, ако САЩ готови да допринесат за гарантиране на сигурността на Украйна, която да не е свързана с НАТО, добавиха източниците.

Руският език да стане официален в Украйна

Русия изисква гаранции, че след войната руският език ще стане официален в Украйна и Руската православна църква ще може да действа свободно на украинска територия. Това съобщи „Ню Йорк таймс“, позовавайки се на двама европейски служители, пожелали анонимност. Източниците, по-специално, разказват за телефонния разговор на Доналд Тръмп с Володимир Зеленски и други европейски лидери след срещата му с Путин в Аляска.

Твърди се също, че Путин се бил съгласил Украйна да получи силни гаранции за сигурност след войната, но задължително не в рамките на НАТО, добавя агенция УНИАН.





