Ураганен вятър отнесе покрива на жилищен блок с българи в САЩ

Стопкадър/Х/@TreWardTV
Силни бури с пориви на вятъра до 100 км/ч покосиха северната част на щата Илинойс. За капак валя и градушка с размерите на топки за пинг-понг.

Стихията нанесе сериозни щети в предградието Маунт Проспект, където се намират българският културен център „Българика” и известна българска сладкарница. Този жилищен блок е и част от комплекс, в който живеят най-малко 5 български домакинства.

Покривът на блока е отнесен като от торнадо. Щети има по автомобили, прозорци, паркинга и терасите на жителите.


#САЩ

