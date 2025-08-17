Ураганен вятър отнесе покрива на жилищен блок с българи в САЩ
Силни бури с пориви на вятъра до 100 км/ч покосиха северната част на щата Илинойс. За капак валя и градушка с размерите на топки за пинг-понг.
Стихията нанесе сериозни щети в предградието Маунт Проспект, където се намират българският културен център „Българика” и известна българска сладкарница. Този жилищен блок е и част от комплекс, в който живеят най-малко 5 български домакинства.
Покривът на блока е отнесен като от торнадо. Щети има по автомобили, прозорци, паркинга и терасите на жителите.
