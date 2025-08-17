1/3 от всички разходи на българите отиват за храна

Българите ядат повече зеленчуци, плодове, месо и кисело мляко, но по-малко сирене. Това сочат най-новите данни на Националния статистически институт за бюджетите на домакинствата и тяхното потребление през второто тримесечие на 2025-а година в сравнение със същия период на миналата година. Малко над 30 процента от всички разходи на едно лице от домакинството са за храна и безалкохолни напитки.

През второто тримесечие на 2025 г. в сравнение със същия период на миналата година има най-голямо увеличение в потреблението на зеленчуци средно с 800 грама на човек и то достига 21 килограма. Има увеличение с близо половин килограм при плодовете до почти 12 килограма и половина на човек, на месото също с над половин килограм, както и на кисело мляко, но намаление има при потреблението на сирене с около двеста грама - и на олио.

Без промяна остава потреблението на месни произведения и картофи. От националната статистика уточняват, че потреблението средно на лице от домакинството представлява количествата консумирани хранителни продукти и напитки при домашни условия, които не включват консумацията в заведения за обществено хранене. Тримесечният общ разход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2025 г. е малко над 3 150 лева и се увеличава с почти 12 процента спрямо същия период на предходната година.

След разходите за храна с най-голям дял от 16 процента от всички харчове са тези за данъци и осигуровки, а 11 процента за транспорт и съобщения. За една година разходите като абсолютни стойности по пера показват, че те нарастват от 835 на 951 лева за храна и безалкохолни, а за алкохол и цигари се увеличават от 109 на 130 лева. За жилище - вода, ток, отопление, обзавеждане и поддържане на дома,разходите се увеличават от 397 на 463 лева на човек.



