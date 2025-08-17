  • Instagram
Спорт по тв на 17 август 2025 г.

11.00 Рали, европейски шампионат, Чехия МАХ Спорт 2

11.50 Мото 3, Гран при на Австрия МАХ Спорт 2

13.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1

13.00 Колоездене: Обиколка на Романдия, трети етап, жени Евроспорт 2

13.15 Гоу Ахед Игълс – Аякс Ринг

13.15 Мото 2, Гран при на Австрия МАХ Спорт 2

14.00 Ипсуич – Саутхемптън Диема спорт 3

14.00 Енгерс – Айнтрахт Диема спорт

14.00 Виктория – Падерборн Нова спорт

14.00 Мотокрос: Световен шампионат в Швеция, MX2, първо състезание Евроспорт 1

15.00 Мото GP, Гран при на Австрия МАХ Спорт 2

15.00 Мотокрос: Световен шампионат в Швеция, MXGP, първо състезание Евроспорт 1

15.10 Колоездене: Обиколка на Чехия, четвърти етап, мъже Евроспорт 2

15.30 Твенте – ПСВ Айндховен Ринг

16.00 Челси – Кристъл Палас Диема спорт 2

16.00 Нотингам – Брентфорд Диема спорт 3

16.30 Атлас – Борусия (Мьонхенгладбах) Нова спорт

16.30 Колоездене: Хамбург класик, мъже Евроспорт 2

17.00 Рали, европейски шампионат, Чехия МАХ Спорт 2

17.00 Мотокрос: Световен шампионат в Швеция, MX2, второ състезание Евроспорт 1

18.00 Селта – Хетафе МАХ Спорт 4

18.00 Мотокрос: Световен шампионат в Швеция, MXGP, второ състезание Евроспорт 1

18.15 Анже – Париж Диема спорт 3

18.30 Манчестър Юнайтед – Арсенал Диема спорт 2

19.00 Лудогорец – Локомотив (Сф) Диема спорт

19.00 Халещер – Аугсбург Нова спорт

19.00 Голф: PGA тур, BMW шампионат, четвърти ден Евроспорт 2

20.30 Атлетик – Севиля МАХ Спорт 4

21.15 Ботев (Вр) – Левски Диема спорт

21.45 Нант – ПСЖ Диема спорт 2

22.15 Милан – Бари МАХ Спорт 3

22.30 Еспаньол – Атлетико МАХ Спорт 4

22.30 Спортинг – Ароука Ринг

02.10 Сан Хосе – Сан Диего МАХ Спорт 4

