Бургас: +21 / +27
Пловдив: +22 / +32
Варна: +20 / +28
Сандански: +22 / +31
Русе: +23 / +33
Добрич: +18 / +29
Видин: +21 / +32
Плевен: +23 / +34
Велико Търново: +20 / +33
Смолян: +14 / +23
Кюстендил: +19 / +29
Стара Загора: +21 / +30

Слънчево преди обяд, после - превалявания

Слънчево преди обяд, после - превалявания
Днес преди обяд ще бъде слънчево. След обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места в северозападните и югоизточните райони ще превали и прегърми.

Ще духа слаб и умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, за София - около 30°.

Над Черноморието сутринта, главно над южното крайбрежие, временно ще има ниска облачност. Към обяд ще се установява предимно слънчево време. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността. Ще продължи да духа слаб и умерен североизточен вятър.

Максималните температури ще бъдат между 27° и 29°. Температурата на морската вода е около 26°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Над планините преди обяд ще бъде слънчево, а след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в Източните Родопи и западните дялове на Стара планина, ще превали и прегърми.

Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 24°, на 2000 метра - около 17°.

В началото на новата седмица на много места ще има валежи, придружени от гръмотевици, в понеделник - в Западна и Централна България, а във вторник - и на изток. Температурите ще се понижат, повече във вторник, когато дневните ще бъдат от около 20° в североизточните до към 33°-35° в крайните южни райони.

В сряда в по-голямата част от страната ще бъде слънчево, с превалявания само в планинските райони. Ще започне затопляне, което ще продължи и през следващите дни.

