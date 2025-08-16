Момчето – пророк с нови смразяващи предсказания

Детето-чудо от Индия – астрологът Абигия Ананд, обяви нови смразяващи прорчества.

Според него, светът навлиза в най-предизвикателния цикъл през последните няколкостотин години.

До 2040-те години храната ще бъде най-ценният ресурс на планетата.

Повече от петрола. Повече от златото. Повече от технологиите. Тя ще бъде нова мярка за власт.

Хранителната криза ще достигне своя връх през 2039 и 2040 г.

Хората ще се върнат към земеделието, природата и селата. Икономиките и геополитиката ще се въртят около един въпрос: кой има достатъчно храна?

Но това не е краят. Възраждането идва!

Ананд казва, че човечеството ще може да устои на безпрецедентната буря, но само ако се обедини, започне да използва ресурсите рационално и се научи да живее в хармония със Земята, пише zajenata.bg.

Вече сме навлезли в 20-годишен преходен период.

Той ще бъде труден, но и пълен с важни етапи. Технологиите отстъпват, природата се събужда. Градовете вече не са център на света, селата и държавите поемат първенството.

Така нареченото "нулиране на природата" започва още през 2025 г. и носи необичайни явления по целия свят, особено в три критични точки: Южнокитайско море, източната част на Индийския океан и района на Сан Франциско.