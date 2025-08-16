2 г. след разстрела на Трактора: Няма задържани

Две години след покушението над Алексей Петров задържан и обвинен за убийството му няма. Не са установени нито извършител, нито поръчител. Според редица анализатори няма и да има и така ликвидирането му се превръща в студено досие.

Изневиделица

Бившата барета бе застигната от куршум около обяд на 16 август 2023 г. в гората над Драгалевци, докато бил на разходка със своя близка – треньорката по тенис Мирослава Михайлова. Впоследствие тя се превръща в единствения очевидец на трагичния край на Петров и единствената, която е зърнала убиеца му. Въпреки това обаче до залавянето му така и не се стига. Въпросният ден Петров е имал уговорка с Михайлова. Стигат до мястото с охраната на Петров и автомобил. Охранителите получават нареждане да стоят до колите на асфалтовия път, а бившата барета и спътницата му започват да се изкачват нагоре по планинска пътека. Оказва се, че те ползвали маршрута редовно – грешка, която коства живота на бившата барета и екссъветник в ДАНС. Двамата са екипирани като за планински преход. Вървят на близко разстояние един до друг и разговарят. Около тях рядко се мяркат минувачи. Часът е малко след 12 по обяд. Изведнъж проехтяват изстрели. Един улучва Петров в тялото, а вторият го пронизва в главата. Жертвата пада и остава на място. Един от куршумите одрасква по ръката и Михайлова. Тя започва да крещи. Килърът, който според разследващите бил на колело, се оттегля, взимайки със себе си оръжието, вероятно автоматична пушка. По-късно Михайлова описва стрелеца като човек, облечен с камуфлажни дрехи. Точно по това време в района се разхождат двама украинци. Именно те дават мобилен телефон на Мирослава. Тя подава сигнал на телефон 112 и съобщава за убийството на Алексей Петров.

Изпипано

Експерти криминалисти описват покушението като изключително професионално подготвено. Килърът е познавал отлично маршрута на Петров. Изучил терена до последната подробност, за да си избере най-удобното място, от което да атакува – отблизо и сигурно, и как най-бързо и незабелязано да се оттегли, без да остави следи. Районът е благоприятен за покушение и заради липсата на охранителни камери. Според експертите килърът е бил изключително добре подготвен физически, вероятно бивш военен или ловец. За броени минути районът е отцепен, но напразно. Стрелецът вече се бил оттеглил. На мястото се изсипват униформени и лекарски екипи, които само констатират смъртта на Петров. Мирослава е откарана в „Пирогов“, където обработват раната на ръката й. Няколко дни по-късно бившата барета е погребан в гробищния парк в Бояна.

Версии

Разследващите работят по няколко версии. Едната – неуредени бизнес отношения, другата – свързана с личен мотив. Разследващите обаче удрят на камък и така и не достигат нито до евентуален поръчител, нито до физическия убиец. Решават да проверят телефона на бившата барета с идеята информацията в него да им даде някаква насока. Оказва се обаче, че апаратът на Петров е заключен и тукашните спецове не могат да го отключат и да източат информацията от него. Налага се прокурорите да поискат помощ от ФБР, което да се опита да разкодира телефона на убития. Досега от българската прокуратура не са съобщили да има положителна развръзка по тази задача. Петров оцелява при поне два опита за покушение. През октомври 2015 г. бившата барета оцеля, след като по бронирания му автомобил бе стреляно с гранатомет. За покушението бе заловен и обвинен украинец на име Роман Логвиненко. През 2002 г. Петров е прострелян в крака пред офиса си при басейна „Спартак“. Едва третият опит да бъде убит Алексей Петров се оказва успешен. Няколко години преди да бъде убит, Алексей Петров е окончателно оправдан по обвинението за лидер на организирана престъпна група. Делото стана известно като „Октопод“. Петров и още няколко души бяха арестувани в началото на 2010-а. Според обвинението групата се занимавала с рекет, изнудване, данъчни престъпления, склоняване към проституция и др. То става знаково в новосформирания тогава Специализиран наказателен съд, а наблюдаващият делото прокурор впоследствие оглавява за известно време спецпрокуратурата. Минават 11 години след ареста, докато процесът приключи окончателно на три инстанции. През 2021 г. Петров е оправдан и дори успява да осъди държавата, пише "Телеграф".