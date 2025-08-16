Българово в огнен капан, евакуират хора, Бургас поиска хеликоптери

Голям пожар избухна днес около 13 часа край вилната зона на Българово. Фронтът му се разшири и се насочи опасно към самия град, където живеят няколко хиляди души, предава репортер на Флагман.бг от епицентъра на бедствието.

В момента бургаското градче реално е в капан - и от изток, и от запад е заклещено от огнената стихия. Набират се доброволци, които да помогнат в битка с огнената стихия.

Преди минути започна евакуация на част от живущите в най-опасните зони.

"Положението е критично! Огънят обхвана боровата гора. Има и силен вятър. Трудно ще се справим в следващите часове", каза един от пожарникарите, които са на терен.

"Всичко гори! Има възможност пламъците да погълнат цяло Българово. Страшно е!", каза пред изданието кметът на Българово Константин Щерионов.

Предполага се, че огънят е тръгнал от човек, който си е подготвял зимнина във внилната зона. Пламъците са обхванали първоначално сухи треви, прехвърлили са се към сърцето на вилната зона, където са изгорели 6 къщи и стопански постройки, а след това пожарът, вече с голям фронт е продължил към град Българово, обхващайки и боровата гора.

Не е изключено да се разпореди доста по-голяма евакуация, защото вятърът е над 15 км/ч и постоянно променя посоката си.

От Община Бургас уточниха, че огънят е възникнал от две обитаеми вили във в.з. “Лозницата”, пален е огън в дворовете. За много кратко време силният вятър е насочил огъня към град Българово. 6 пожарни автомобили са на място. Поискана е помощ от военните бази в Крумово и Ново село за хеликоптери.

Кметът на Бургас задейства системата Bg Adler с призив за евакуация на гражданите от жилищата им. На място са кметът Димитър Николов и областният управител, които координират дейността на институциите. Наличните водоноски от Бургас са изпратени. На място са и служители на ОДМВР Бургас.