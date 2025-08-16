Трагедия на Слънчака: Бурното море погълна 14-годишно момче и братовчед му, издирват ги трети ден

Голяма трагедия се разиграва в Слънчев бряг. Трети ден издирват телата на двама души, изчезнали в морето. Това научи Флагман.бг от свои източници. Инцидентът е станал в четвъртък.

14-годишно момче от град Септември, което е било на почивка с роднини в курорта, било на плаж на ивицата пред хотел "Вянд". То е влязло във водата, въпреки опасното вълнение и предупреждението на спасителите. Бурното море го е завлякло навътре. 35-годишният му братовчед Йордан Александров, също от град Септември, се втурнал, за да го спаси, но след секунди и той изчезнал. Веднага е започната операция, но и до момента неуспешна. Телата и на двамата не са открити, пише Флагман.

"Имахме надежда, че може да ги спасим, но много бързо изчезнаха от погледите ни. Морето е много опасно през последните дни, вълните са огромни и не позволява организирането на издирвателни дейности", разказаха спасители. Те апелират летовниците да бъдат много внимателни и да спазват флаговете на спасителните постове.

"Ние не им забранява забраняваме влизането в морето, защото така ни е хрумнало, а защото наистина е опасно. С морето шега не бива. Колкото е красиво, толкова е и коварно и за поредна година взима много жертви заради безразсъдни действия", коментираха още те.