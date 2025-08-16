Без книжка, но на дрога и алкохол: 17-годишен катастрофира в "Студентски град"

Неправоспособен водач, на 17 години, с положителни проби за алкохол и наркотици e катастрофирал тази сутрин в "Студентски град" в София. Това съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи.

При пътния инцидент няма пострадали. Шофьорът е изгубил контрол над автомобила, който е управлявал, и е ударил и друга кола. Водачът е задържан до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.







