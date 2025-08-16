Зеленски се среща с Тръмп на 18 август във Вашингтон

  • Instagram
Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че ще проведе среща с президента на САЩ Доналд Тръмр в понеделник във Вашингтон, предадоха украински медии и световните агенции.

Срещата между двамата ще последва срещата на върха на Тръмп с Путин в Аляска.

По-рано днес Тръмп се обади на Зеленски по телефона, за да му разкаже какво е говорил с Путин, съобщиха световните агенции и Укринформ.

Тръмп проведе и телефонен разговори с лидери на страни от НАТО и от ЕС, който е продължил един час. Сега европейски лидери провеждат телефонен разговор помежду си.

Според американското издание "Аксиос" по време на разговорите на Тръмп със Зеленски и с лидерите от НАТО и от ЕС президентът на САЩ им е казал, че Путин не иска прекратяване на огъня, а предпочита всеобхватно споразумение за прекратяване на войната, предаде Ройтерс. Самият Тръмп е казал в хода на телефонните разговори: "Мисля, че бърза сделка за мир е по-добро нещо от прекратяване на огъня", допълва "Аксиос".

Зеленски пък заяви след разговора си с Тръмп, че подкрепя идеята за тристранна среща на лидерите САЩ, Русия и Украйна, както предложи и Тръмп, предаде Ройтерс. Зеленски добави, че Киев е готов за конструктивно сътрудничество.

"Украйна потвърждава готовността си да работи с максимални усилия за постигане на мир", написа Зеленски в Х (Екс).

"Ние подкрепяме предложението на Тръмп за тристранна среща между Украйна, САЩ и Русия. Украйна подчертава, че ключови въпроси могат да бъдат дискутирани на ниво лидери и тристранният формат е подходящ за това", допълни Зеленски.


