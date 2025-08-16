  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +21 / +27
Пловдив: +21 / +32
Варна: +20 / +28
Сандански: +24 / +32
Русе: +22 / +33
Добрич: +18 / +28
Видин: +24 / +35
Плевен: +23 / +33
Велико Търново: +19 / +32
Смолян: +14 / +24
Кюстендил: +20 / +30
Стара Загора: +19 / +29

Глория се отрече от младото лъвче, зарязала го много преди ареста му

  • Сподели в:
  • Viber
Глория се отрече от младото лъвче, зарязала го много преди ареста му

Инстаграм - архив
A A+ A++ A

римата на попфолка Глория е в шок, след скандалните разкрития за младото й гадже Добромир Добрев - един от задържаните участници в ОПГ-то за мащабна схема за трафик на наркотични вещества до Турция.

Певицата заяви, че връзката им е приключила преди ареста, защото е била пълна с „лъжи, манипулации и скандали“.

„В шок съм от новините, които излязоха в медиите! Връзката ни приключи много преди ареста. Решението за това беше мое, защото се чувствах зле в тези отношения и отдавна не виждах никакво бъдеще в тях! Един ден беше добър, а в следващия момент ставаше съвсем друг човек! Лъжи, манипулации и скандали! Въртях се в омагьосан кръг, започнах да губя гласа си от напрежение! Не му харесваше моят живот, не обичаше успелите хора и все намираше начин да омаловажи труда ми! Знаехме, че се занимава с покупко-продажби на имоти и нямаше никакви признаци за действията, за които сега се съобщава. Никога не съм и подозирала, че става нещо нередно! Средата, в която е попаднал, му изигра лоша шега! Всеки носи отговорност за собствените си постъпки!“, написа в социалните мрежи тя.

Хитовата изпълнителка сподели още, че енергията й е насочена към музиката, феновете и близките й хора.

„Моля за уважение към личното ми пространство в този момент! Бог ми даде много добър урок!“, отсече тя.



#Глория #Добромир Добрев #наркотици #арест

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Лайфстайл
Последно от Лайфстайл

Всички новини от Лайфстайл »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?