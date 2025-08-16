Глория се отрече от младото лъвче, зарязала го много преди ареста му

римата на попфолка Глория е в шок, след скандалните разкрития за младото й гадже Добромир Добрев - един от задържаните участници в ОПГ-то за мащабна схема за трафик на наркотични вещества до Турция.

Певицата заяви, че връзката им е приключила преди ареста, защото е била пълна с „лъжи, манипулации и скандали“.

„В шок съм от новините, които излязоха в медиите! Връзката ни приключи много преди ареста. Решението за това беше мое, защото се чувствах зле в тези отношения и отдавна не виждах никакво бъдеще в тях! Един ден беше добър, а в следващия момент ставаше съвсем друг човек! Лъжи, манипулации и скандали! Въртях се в омагьосан кръг, започнах да губя гласа си от напрежение! Не му харесваше моят живот, не обичаше успелите хора и все намираше начин да омаловажи труда ми! Знаехме, че се занимава с покупко-продажби на имоти и нямаше никакви признаци за действията, за които сега се съобщава. Никога не съм и подозирала, че става нещо нередно! Средата, в която е попаднал, му изигра лоша шега! Всеки носи отговорност за собствените си постъпки!“, написа в социалните мрежи тя.

Хитовата изпълнителка сподели още, че енергията й е насочена към музиката, феновете и близките й хора.

„Моля за уважение към личното ми пространство в този момент! Бог ми даде много добър урок!“, отсече тя.





