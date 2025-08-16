Седмичен хороскоп до 22 август

Овен 21 март – 20 април

Ден на коренната реформа, на промените, които ни водят към непознати места, срещат ни с непознати и непроверени хора и поставят на изпитание личните ни отношения, сексуалните ни апетити и ориентация. Лесно се преминава от единия лагер в другия, очертават се конфликти с родители и деца. Слънце и Луна са в рисков и пречупващ аспект, не правете експерименти. 16-и е ден на измамни и примамващи ситуации, сексуалната енергия подкопава здравето. 17-и променя посоки и съдби. На 18-и постигате крайна цел. За 19-и не планирайте среща на екипа, всеки иска и претендира. 20-и отпушва зациклени ситуации. На 21-и стартирайте нова фирмена дейност, подпишете нови договори, играйте твърдо. На 22-и се залагат капани

Телец 21 април – 20 май

16-и е конфликтен и объркващ особено за родените в третата декада. На 17-и влизате от една среда в друга и правите болезнен избор. 18-и е ден на фатално привличане, вървете си по пътя. 19-и носи разногласия, но на 20-и печелите пари, предимства и протекции. На 21-и работете само за себе си, лесно се влиза в капани. На 22-и ставате обект на изнудване. Днес Луната от Телец е в конфликт със Слънцето и Меркурий от Лъв. Интересите ви ще се сблъскат челно с тези на силни противници. С пълна сила действат инстинктите да взимаш, да оказваш натиск и да манипулираш. Не се поддавайте на провокации и съблазни особено в любовта. Тази вечер сте на път да опитате нещо забранено, което може да подкопае здравето ви.

Близнаци 21 май – 21 юни

Днес късате с миналото, с несигурността и старите традиции. Бъдете внимателни, особено в сексуалните отношения. Вечерта е белязана с тежки аспекти, които може да рикошират върху бъдещите отношения и връзки, особено ако не направите верния избор. Точно днес не е момента за сексуални експерименти. Лесно може да бъдете хванати в компроматни капани. 16-и е конфликтен, а вечерта е заредена с опасности за родените в първата декада. На 17-18-и Луната е в Близнаци, няма лоши аспекти за вас, работите ви ще се подредят по най-добрия и изгоден начин. За 19-и са препоръчителни само двустранни срещи, а на 20-21-и успехът ви е гарантиран. Получавате чаканото странично финансиране и протекции и любовта е до вас.

Рак 22 юни - 21 юли

Днес показваме негативната си страна на основен хищник. Ако не захапеш, ще те захапят. Отварят се огромни апетити на всички нива, но най-големи проблеми ще имате в любовта, ако водите рискови игри и сте склонни да опитате от всичко. Някой ще си вгорчи живота, а друг ще провали старата ви връзка. Не се гневете, не се поддавайте на провокации и съблазни. 16-и провокира авантюристично поведение. 17-и променя посоки и съдби, стъпвате на здрава база в живота, сключвате нови договори и брак. 18-и е ден за приключване. На 19-20-и всичко предприето ще носи ползи, а на 21-и може да преговаряте успешно по сделки с недвижим имот. Подновете или започнете нова фирмена дейност. 22-и е рисков и опасен, изчакайте.

Лъв 22 юли – 22 август

Денят е неблагоприятен за хирургически интервенции особено в областта на гърлото и щитовидната жлеза. Скандалите ще вдигат напрежението, а нечии претенции ще ви дойдат в повече. Коригирайте и своето поведение, ако усещате, че в нещо сте прекалили. Символ на деня е змеят на желанията, днес искаме и притискаме другите, а така попадаме в капани. Каквото загубите на 16-и, трудно ще си върнете. 17-и преобръща ситуацията във ваша полза и интерес. На 18-и взимате своето, на точното място сте. На 19-и печелят тези, които не влизат в разправии и конфликти. На 20-21-и правите силен ход, работите за себе си, привличате нови партньори и спонсори. Бъдете максимално активни. На 22-и Слънцето вече навлиза в Дева.

Дева 23 август – 22 септември

Днес всеки иска и притиска другите с личните си желания и амбиции. Работата ви върви, получавате услуги и пари, влизате с успех в остри конкурентни битки. В този план сте непробиваеми, но в любовта и емоционалните връзки може да ударите на камък. Тази вечер не изневерявайте на партньора и на собствения си стил. Не е време за експерименти в любовта. На 16-и печелите в професионалните битки, но губите в емоционалните. На 17-18-и Луната ви гледа в опозиция от Близнаците, двойствените отношения ви вкарват в компроматни игри, от които ще излезете наранени и ощетени. За 19-и не се препоръчват колективни изяви и участия, а само двустранни срещи. На 20-21-и правите успешен ход, а на 22-и се заземявате и с имот.

Везни 23 септември – 22 октомври

Днес един мисли за пари, а друг за много пари. Отношенията са неравностойни, всеки се стреми да прецака другите, дори и да са му близки и роднини. Ден на крокодила, а там няма прошка и за свои, и за чужди. Съветът е да изчакате. Още утре ситуацията ще се промени, ще получите на ниска цена това, за което днес много ще платите. Не правете рискови крачки. 16-и е свързан с коренната реформа, която иска своето и повече не може да чака. На 17-18-и постигате максималното, направете промените, които ще ви донесат щастие и късмет. 19-и е ден на недоразумения и конфликти. На 20-и се отказвате от едно за сметка на друго и губите. 21-и ще ви донесе придобивки и успех по всички линии на живота. 22-и е ден за инвентаризация.

Скорпион 23 октомври - 22 ноември

Родените в третата декада днес взимат грешните решения или са на грешното място, но и другите ще се поизпотят. Не влизайте в чужда територия на влияние. Трудно ще бъдете приети и сред своите, ако не зачитате свободната им воля и позиция. Денят е неблагоприятен и за оперативни намеси в областта на щитовидната жлеза. Сведете рисковете до минимум. На 16-и се въвличате в конфликтни ситуации с близки и роднини. 17-и изисква генерални промени в начина ви на работа и живот. На 18-и постигате желаното. 19-20-и ви дават шансове, от които бързо трябва да се възползвате. Късметът ще ви следва. На 21-и се връща дълг и се уреждат отношенията с роднини. На 22-и в нищо и за нищо не рискувайте, ще се опарите.

Стрелец 23 ноември – 21 декември

Денят носи загуби за емоционалните и доверчивите. Мисленето е строго материално и наблягащо на ползата, парите и заемането на престижни позиции, независимо дали си заслужил или не. Може да ви ударят в гръб дори и близките. Всеки се бори за разширяване на личната си територия на работа, влияние и любов. Не очаквайте да ви направят компромис. На 16-и не се давайте без бой, независимо конкуренцията. 17-и е рисков в емоционален и любовен план, на 18-и сте под влияние на неравностойно привличане. От 19-и навлизате в стабилизиращ период. Очаквайте придобивки, сключете нови договори. На 20-и може да получите финансиране, а на 21-и да стартирате важен проект. На 22-и върнете дълг, не чакайте.

Козирог 22 декември – 20 януари

Старите грешки може да бъдат забравени, а новите простени. Движете се сред свои, опитайте да пробиете ледовете и да сплотите семейството. Всеки жест е от значение. Денят е благоприятен за приключване на стари дела и инициативи, вече е крайно време и да уредите семейния си живот. Вечерта носи проблеми, не рискувайте да пробвате нищо ново в любовта. Символ на 16-и са прошката и саможертвата, помогнете на близък в тежък момент. 17-и иска нов подход в новата ситуация, а на 18-и поне една цел ще бъде постигната. На 19-20-и пет планети образуват кармичен кръст в хороскопа ви. Работа и дом са противопоставени. На 21-и подпишете нов договор, търсете спонсори и се явете на конкурси. На 22-и платете стари сметки.

Водолей 21 януари – 18 февруари

Рисков ден особено за родените в третата декада. Не влизайте в чужда програма и не си позволявайте да зависите от чуждия избор. Ще ви бъде оказван натиск и в чувствата. Днес лесно се прескача от единия лагер в другия и лесно се насаждаме „от трън на глог“. Обърнете внимание на здравето си, неблагоприятно за оперативни намеси в областта на гърлото. За родените в третата декада 16-и носи проблеми и излишни разходи. На 17-18-и сте в стихията си, правите важни крачки и привличате силни партньори. На 19-и не се вкарвайте в чужди игри, играйте си своята. На 20-и правите силен ход, печелите съюзници и пари. На 21-и работите за друг по имотните дела. 22-и е конфликтен и рисков, нищо ново не започвайте.

Риби 19 февруари – 20 март

Днес един ще изкара доста пари, а друг много пари. Включват се на пълна мощност скритите резерви. Не е време за компромиси, използвайте всеки шанс да подредите живота си и този на децата. Не е все едно на каква база и позиция ще стъпите, какво ще изберете и кого ще поканите на трапезата, в живота, работата и чувствата. Бъдете отговорни пред близките. На 16-и конфликтите в отношенията на околните работят за вас, но на 17-18-и сами се въвличате в опасни връзки. Ситуацията ще е променена, реагирайте адекватно, не се носете по течението. На 19-20-и късметът ще ви следва, уреждате договори, влизате в нова среда. 21-и идва с имотна сделка. 22-и ви вкарва в рискови връзки, не взимайте отговорни решения

НЕДА ИВАНОВА, ТЕЛЕГРАФ