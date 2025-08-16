40 евро глоба и скоби за неправилно паркиране в Солун
Връщането на скобите на автомобилите като наказателна мярка срещу неправилно паркиране се оказа правилно, коментират от община Солун. Мярката е насочена преди всичко срещу чужденците, които получават фишове за неправилно паркиране, но не ги плащат и напускат страната, съобщава БНР.
"Мярката е ефективна от първия ден“, каза заместник-кметът на Солун Константинос Циапакидис.
За да се махне скобата е необходимо да се плати глобата от 40 евро и срещу фиш от плащането общинските служители свалят скобата на колата.
Гражданите са доволни от този нов начин за ограничаване на пътните нарушения в града, казаха от община Солун.
Засега местните не възнамеряват да отменят тази мярка по време на Международния панаир в началото на септември. Това ще направи много трудно паркирането за гостите на панаира, но те могат да използват платените паркинги в града, коментират гръцките медии.
