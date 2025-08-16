  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +21 / +27
Пловдив: +21 / +32
Варна: +20 / +28
Сандански: +24 / +32
Русе: +22 / +33
Добрич: +18 / +28
Видин: +24 / +35
Плевен: +23 / +33
Велико Търново: +19 / +32
Смолян: +14 / +24
Кюстендил: +20 / +30
Стара Загора: +19 / +29

40 евро глоба и скоби за неправилно паркиране в Солун

  • Сподели в:
  • Viber
40 евро глоба и скоби за неправилно паркиране в Солун

Георги Нейков, БНР
A A+ A++ A

Връщането на скобите на автомобилите като наказателна мярка срещу неправилно паркиране се оказа правилно, коментират от община Солун. Мярката е насочена преди всичко срещу чужденците, които получават фишове за неправилно паркиране, но не ги плащат и напускат страната, съобщава БНР.

"Мярката е ефективна от първия ден“, каза заместник-кметът на Солун Константинос Циапакидис.

За да се махне скобата е необходимо да се плати глобата от 40 евро и срещу фиш от плащането общинските служители свалят скобата на колата.

Гражданите са доволни от този нов начин за ограничаване на пътните нарушения в града, казаха от община Солун.

Засега местните не възнамеряват да отменят тази мярка по време на Международния панаир в началото на септември. Това ще направи много трудно паркирането за гостите на панаира, но те могат да използват платените паркинги в града, коментират гръцките медии.


#Гърция #глоби

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?