40 евро глоба и скоби за неправилно паркиране в Солун

Връщането на скобите на автомобилите като наказателна мярка срещу неправилно паркиране се оказа правилно, коментират от община Солун. Мярката е насочена преди всичко срещу чужденците, които получават фишове за неправилно паркиране, но не ги плащат и напускат страната, съобщава БНР.

"Мярката е ефективна от първия ден“, каза заместник-кметът на Солун Константинос Циапакидис.

За да се махне скобата е необходимо да се плати глобата от 40 евро и срещу фиш от плащането общинските служители свалят скобата на колата.

Гражданите са доволни от този нов начин за ограничаване на пътните нарушения в града, казаха от община Солун.

Засега местните не възнамеряват да отменят тази мярка по време на Международния панаир в началото на септември. Това ще направи много трудно паркирането за гостите на панаира, но те могат да използват платените паркинги в града, коментират гръцките медии.



