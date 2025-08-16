От ЕС разкриха с кого е разговарял Тръмп след срещата си с Путин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е провел телефонен разговор с лидери от ЕС и НАТО след срещата си с руския президент Владимир Путин, предава Укринформ, като се позовава на съобщение от говорителя на Европейската комисия Ариана Подеста.



"Освен председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, в разговора са участвали президентът на САЩ Доналд Трамп, президентът на Украйна Володимир Зеленски, президентът на Франция Емануел Макрон, канцлерът на Германия Фридрих Мерц, президентът на Финландия Александър Стуб, президентът на Полша Карол Навроцки, министър-председателят на Великобритания Кийр Стармер, генералният секретар на НАТО Марк Рюте, държавният секретар на САЩ Марко Рубио и специалният представител на президента на САЩ Стив Уиткоф“, е посочила Подеста.



Президентът на САЩ проведе преговори с руския президент Владимир Путин в авиабазата Елмендорф-Ричардсън в Анкъридж, Аляска. От американска страна в преговорите присъстваха държавният секретар на САЩ Марко Рубио и специалният представител на Белия дом Стив Уиткоф. От руска страна - министърът на външните работи Сергей Лавров и съветникът на Путин Юрий Ушаков.



След преговорите в Аляска, Трамп заяви в интервю за Fox News, че на преговорите с Путин са се съгласили, че войната в Украйна може да приключи с "размяна на територии“ и определени гаранции за сигурност от страна на САЩ. Президентът на САЩ също така отбеляза, че сключването на споразумение за прекратяване на войната зависи от президента Володимир Зеленски и Европа.



