  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +21 / +27
Пловдив: +21 / +32
Варна: +20 / +28
Сандански: +24 / +32
Русе: +22 / +33
Добрич: +18 / +28
Видин: +24 / +35
Плевен: +23 / +33
Велико Търново: +19 / +32
Смолян: +14 / +24
Кюстендил: +20 / +30
Стара Загора: +19 / +29

Ново огнище на пожара в Пирин се разгоря над село Илинденци

  • Сподели в:
  • Viber
Ново огнище на пожара в Пирин се разгоря над село Илинденци

Стопкадър/бТВ
A A+ A++ A

Ново огнище се разгоря над село Илинденци в Пирин планина. Така активните огнища стават три, обясни за БНР инженер Иван Ризов - директор на Държавното горско стопанство "Струмяни":

"Става въпрос за едно огнище над село Илинденци при мраморните кариери, снощи късно се е възобновило, като днес усилията са насочени тук и над село Плоски, на по-ниското огнище.

На терен са над 70 души от всички институции, има и доброволци.

Гаси се основно на ръка. Където е възможно, използваме и вода от пожарните автомобили. Три са огнищата, към които са насочени основните усилия", каза директорът на Държавното горско стопанство "Струмяни" инженер Иван Ризов

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?