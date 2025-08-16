Ново огнище на пожара в Пирин се разгоря над село Илинденци
Ново огнище се разгоря над село Илинденци в Пирин планина. Така активните огнища стават три, обясни за БНР инженер Иван Ризов - директор на Държавното горско стопанство "Струмяни":
"Става въпрос за едно огнище над село Илинденци при мраморните кариери, снощи късно се е възобновило, като днес усилията са насочени тук и над село Плоски, на по-ниското огнище.
На терен са над 70 души от всички институции, има и доброволци.
Гаси се основно на ръка. Където е възможно, използваме и вода от пожарните автомобили. Три са огнищата, към които са насочени основните усилия", каза директорът на Държавното горско стопанство "Струмяни" инженер Иван Ризов
