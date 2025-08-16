Fox News: Следващата среща на върха между САЩ и Русия може да доведе до прекратяване на огъня

Следващата среща на върха между Съединените щати и Русия може да доведе до прекратяване на огъня или дори до устойчив мир в Украйна, съобщи журналист на Fox News, позовавайки се на източник, близък до Доналд Тръмп, който е на борда на президентския самолет.

„Има голям оптимизъм, че втората среща ще ни позволи да завършим работата“, каза източникът, отбелязвайки, че „финалната линия“ се отнася до „прекратяване на огъня и, в идеалния случай, устойчив мир в Украйна“.

Не е уточнено обаче кой, освен лидерите, би могъл да участва в потенциалната среща, нито къде и кога би могла да се проведе тя.

Директорът по комуникациите на Белия дом и помощник на президента на САЩ Стивън Чун отрече съобщенията на Fox News, че разговорите между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп са били неуспешни.

„Напълно невярно“, написа той в социалната мрежа X. По-рано журналистката на Fox News Джаки Хайнрих заяви в канала, че „атмосферата в залата за преговори не е била приятна“ и „изглеждаше сякаш всичко се обърква“. Същевременно тя призна, че не е видяла „намръщени“ сред членовете на американската делегация, включително държавния секретар Марко Рубио и специалния пратеник на Тръмп Стивън Уиткоф.

The New York Times смята, че „за Путин срещата завърши с някои победи“. „Той посети Съединените щати и не просто така, а във военна база, беше топло посрещнат от Тръмп и беше постигнато поредно отлагане на вторични санкции срещу Русия“, пише вестникът.

The Wall Street Journal отбелязва, че „погледите на света бяха насочени към президентите Тръмп и Путин, които проведоха много важна среща в Аляска, за да обсъдят прекратяването на войната в Украйна“.

Както подчертава порталът Axios, „Тръмп, поне публично, заключи, че срещата е била успешна“. „Но той не направи конкретни изявления за постигнатото“, подчертава онлайн изданието.

The Hill също така обръща внимание на факта, че Тръмп е докладвал за „напредък по ключови точки“, без да уточнява кои са те „и какви различия остават по отношение на уреждането в Украйна“.

Bloomberg отбелязва, че пресконференцията „е последвала най-дългата среща лице в лице между двамата лидери“. „Въпреки дългите си разговори, нито един от лидерите не предостави ясни подробности за дискусиите, нито посочи дали страните са намерили общ език, положение, което вероятно ще засили опасенията в европейските столици и Киев относно сделка, която поставя настрана техния принос“, заключава агенцията.